Составь программу действий и вычислить: (75-15)+(27-18-9)+26
Математика
Составь программу действий и вычислить: (75-15)+(27-18-9)+26
Ответ(ы):
Гость:
1 75-15=60 2 27-18=9 3 9-9=0 4 60+0=60 5 60+26=86 Ответ:86
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