Назовите идеологические течения, известные вам из курса истории.Охарактеризуйте одну из этих идеологий, выявите в ней общие черты, присущие всем идеологиям.
Обществознание
Назовите идеологические течения, известные вам из курса истории.Охарактеризуйте одну из этих идеологий, выявите в ней общие черты, присущие всем идеологиям.
Ответ(ы):
Гость:
Коммунисты,социал-демократы..консерватизм Семья-высшая ценность.Они против реформ и преобразований.. Сохраняют традиции.. Вот и все!..Все есть в параграфе))
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