Назовите идеологические течения, известные вам из курса истории.Охарактеризуйте одну из этих идеологий, выявите в ней общие черты, присущие всем идеологиям.

Обществознание

Назовите идеологические течения, известные вам из курса истории.Охарактеризуйте одну из этих идеологий, выявите в ней общие черты, присущие всем идеологиям.

Автор: Гость