Раздели слова красный Рубиновый синий Аллы Березовый голубой Лазурный пурпурный на 2 группы По какому принципу ты их разделил

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Раздели слова красный Рубиновый синий Аллы Березовый голубой Лазурный пурпурный на 2 группы По какому принципу ты их разделил

Автор: Гость