Раздели слова красный Рубиновый синий Аллы Березовый голубой Лазурный пурпурный на 2 группы По какому принципу ты их разделил
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Раздели слова красный Рубиновый синий Аллы Березовый голубой Лазурный пурпурный на 2 группы По какому принципу ты их разделил
Ответ(ы):
Гость:
1рубиновый,алый, пурпурный. Оттенки красного 2 синий, березовый, голубой, лазурный. Оттенки синего как то так
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