Помогите прошу! что такое охватывающие рифмы?

Литература
Помогите прошу! что такое охватывающие рифмы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Парная 1 - 2 строчки  перекрестная 1 - 3, 2 - 4.  охватывающая 1 - 4, 2 - 3   
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