Ответить на вопрос: проблемы взаимоотношений между детьми и взрослыми
Литература
Ответить на вопрос: проблемы взаимоотношений между детьми и взрослыми
Ответ(ы):
Гость:
Дети о-о-очень много воображаю в отличии от взрослых, но это не значит что дети не могут быть взрослыми?! Иногда дети говорят речь взрослого намного лучше чем его родитель! А родители и взрослые иногда пока вас нет дома могут поиграть с куклами или дркгими игрушками. Совсем как маленькие!
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