Ответить на вопрос: проблемы взаимоотношений между детьми и взрослыми

Гость: Гость:

Дети о-о-очень много воображаю в отличии от взрослых, но это не значит что дети не могут быть взрослыми?! Иногда дети говорят речь взрослого намного лучше чем его родитель! А родители и взрослые иногда пока вас нет дома могут поиграть с куклами или дркгими игрушками. Совсем как маленькие!