Напишите уравнение в трех видах: а) азотная кислота и карбонат натрия; б) серная ки??лота и оксид цинка.

Химия

Напишите уравнение в трех видах: а) азотная кислота и карбонат натрия; б) серная ки??лота и оксид цинка.

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