Напишите уравнение в трех видах: а) азотная кислота и карбонат натрия; б) серная ки??лота и оксид цинка.
Химия
Напишите уравнение в трех видах: а) азотная кислота и карбонат натрия; б) серная ки??лота и оксид цинка.
Ответ(ы):
Гость:
2HNO3=Ca(CO3)2=Ca(NO3)2+H20+CO2 H2SO4+ZnO=H2O+ZnSO4
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