Составте синквейн про лягушку. 1. Тема, одно существительное (кто? что?) 2. Описани?? темы в двух словах прилагательных (какая?) 3. Описание действия в рамках темы, 3 глагола. ( что делает?) 4. Предложение по теме. 5. Сино...

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Составте синквейн про лягушку. 1. Тема, одно существительное (кто? что?) 2. Описани?? темы в двух словах прилагательных (какая?) 3. Описание действия в рамках темы, 3 глагола. ( что делает?) 4. Предложение по теме. 5. Синоним из одного слова по теме

Автор: Гость