Составте синквейн про лягушку. 1. Тема, одно существительное (кто? что?) 2. Описани?? темы в двух словах прилагательных (какая?) 3. Описание действия в рамках темы, 3 глагола. ( что делает?) 4. Предложение по теме. 5. Сино...

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Составте синквейн про лягушку. 1. Тема, одно существительное (кто? что?) 2. Описани?? темы в двух словах прилагательных (какая?) 3. Описание действия в рамках темы, 3 глагола. ( что делает?) 4. Предложение по теме. 5. Синоним из одного слова по теме
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Гость:
Лягушка Зеленая скользская Квакает прыгает кушает Лягушка обитает над водой Зеленый
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