Как провильно ситца или сится
Русский язык
Как провильно ситца или сится
Ответ(ы):
Гость:
Ситца. Это ткань. Правильно - Ситца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Английский язык
Запиши вопросы из слов и ответь на них 1.Baby, Elephant,did,live,Where? 2.did What buy Father Elephant? 3.did buy socks new Where Baby Elepha...