Перевести 7.2;4.5 часа в минуты СРОЧНО

Алгебра
Перевести 7.2;4.5 часа в минуты СРОЧНО
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440 минут и 290 минут
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