Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!

Русский язык

Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!

Автор: Гость