Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!

Русский язык
Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ясно - наречие потому, что имеет все признаки и свойства наречия: это неизменяемая часть речи, означает признак действия, отвечает на вопрос как?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2/5 площади прямоугольника имеющего длину 10 сантиметров а ширина 5 сантиметров зак??асили красным карандашом Какова площадь закрашенной красным ка...
Ответить
Литература
Рассказ кабан главная мысль
Ответить
Русский язык
Исправьте речевые ошибки. 1.Подъезжая к городу, начался ветер. 2.Открыв окно, запахло соснами.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. С а) по в).
Ответить
Русский язык
Звукобуквенный разбор слово чудесно второй класс
Ответить