Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!
Русский язык
Срочно!!! Помогите, пожалуйста. Было ясно что больше нам не уснуть. Докажите что ЯСНО это наречие. Нужно именно доказать!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ясно - наречие потому, что имеет все признаки и свойства наречия: это неизменяемая часть речи, означает признак действия, отвечает на вопрос как?
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