Какое небесное тело является обладателем моря ясности
Окружающий мир
Какое небесное тело является обладателем моря ясности
Ответ(ы):
Гость:
"Море ясности" - это равнина на Луне
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