Мини сочиненеие на тему музыкальные звуки в природе)

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У каждого времени года - своя музыка, свои оттенки. Из года в год зима сменяется весной, и вся природа словно оживает, пробуждается от зимнего сна, рождается заново. После жаркого лета приходит тихая осень, и все опять затихает, озарившись на прощанье яркими красками. Композиторы, писатели, поэты часто описывают природу, как нечто живое, наделяя ее разными характерами. Весна – это олицетворение жизни, молодости, и все звуки весны яркие, радостные. Пение птиц, журчание ручья, веселый звон капели – все говорит о пробуждении природы. И даже первый весенний гром резвится и играет, а птицы и деревья весело вторят ему. Сменяя весну, приходит красное лето. Звуки становятся чуть тише и плавнее. Под палящими лучами дневного солнца стихают крики птиц. Все как будто замирает в ожидании прохладного вечера. Мелодия летнего дождя спокойная. Но в увядании природы слышатся печальные, минорные звуки: прощальные крики улетающих стай, медленные хороводы падающих листьев, тихий стук дождя. Природа уснула, укрывшись пушистым одеялом искристого белого снега. В ясный зимний день весело потрескивает морозец, далеко разносится звонкий скрип снега. Это разнообразие музыки, звуков, цвета не перестает удивлять нас своей красотой и величием. Так и у каждого человека как частички живой природы звучит в душе своя неповторимая мелодия. В течение всей нашей жизни радостная и печальная, унылая и восторженная музыка меняется, подобно временам года.