Что такое однорідні присудки

Математика
Что такое однорідні присудки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ. Два і більше присудків у реченні є одно-рідними, якщо вони відносяться до одного й того ж члена речення — підмета, між собою поєднуються сурядним зв’язком однорідності.це називаеться однорідні присудки
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