Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО

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Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость