Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Русский язык
Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
Мы-подлежащее,пошли - сказуемое. булька - подлежащее, побежал - сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Запиши вопросы из слов и ответь на них 1.Baby, Elephant,did,live,Where? 2.did What buy Father Elephant? 3.did buy socks new Where Baby Elepha...
Окружающий мир