Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Русский язык
Один раз на кавказе мы пошли на охоту за кабанами ,и Булька побежал за мной :подчер??ните грамотическую основаПОЖАЛУЙСТО!!!!!ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Гость:
Мы-подлежащее,пошли - сказуемое. булька - подлежащее, побежал - сказуемое
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