Жана создермен танысып, сойлемдер курандар Шыдамдылык, омирынын узаруы, уйлесым??ылык, сулулык, салауатты омыр, рухани Можете составить грамотное предложения плис
Қазақ тiлi
Жана создермен танысып, сойлемдер курандар Шыдамдылык, омирынын узаруы, уйлесым??ылык, сулулык, салауатты омыр, рухани Можете составить грамотное предложения плис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Егер өзіннің өміріннің ұзаруын қаласан, салауатты өмір салтын ұстанған жөн.Бойында үйлесімділік болса, ол да керемет!Өмірде бет сұлулығы емес, жан сұлулығы маңызды орын алады.Егер шыдамдылық сен үшін жоғары қасиет болып саналса, рухани байлық мінезіннен табылады.Ең бастысы өзіне сен!
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