Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 20 см і 28см а діагональ 30 см Знайдіть висо??у трапеції
Геометрия
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 20 см і 28см а діагональ 30 см Знайдіть висо??у трапеції
Ответ(ы):
Гость:
H²=30²-(28-4)²=900-576=324=18² H=18 cм См. рисунок в приложении
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