Сочинение на тему "Земля-кормилица"

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Сочинение на тему "Земля-кормилица"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Земля кормит нас мы выращиваем в ней овощи и фрукты . дикие животные питаются с этих растений. но ей тоже нужен от
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