Разделить текст на предложения Было жаркое лето дети пошли за грибами в лесу их застала гроза пошел сильный дождь ребята спрятались под елкой

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Разделить текст на предложения Было жаркое лето дети пошли за грибами в лесу их застала гроза пошел сильный дождь ребята спрятались под елкой

Автор: Гость