Разделить текст на предложения Было жаркое лето дети пошли за грибами в лесу их застала гроза пошел сильный дождь ребята спрятались под елкой

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Разделить текст на предложения Было жаркое лето дети пошли за грибами в лесу их застала гроза пошел сильный дождь ребята спрятались под елкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было жаркое лето. Дети пошли за грибами. В лесу их застала гроза. Пошел сильный дождь. Ребята спрятались под елкой
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