Разгадайте цифровой кроссворд . 1)год,Когда русские князья во главе с Владимиром ??ономаха совершили поход на половцев. 2)Год разорении Рязани ханом Батыем. 3) Год воцарения князя Олега в Киеве. 4)год. Битвы на реке Калке.
История
Разгадайте цифровой кроссворд . 1)год,Когда русские князья во главе с Владимиром ??ономаха совершили поход на половцев. 2)Год разорении Рязани ханом Батыем. 3) Год воцарения князя Олега в Киеве. 4)год. Битвы на реке Калке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В 1103, 1107 и в 1111 годах. 2. Дата. 16-21 декабря 1237 года. 3. Ео Правление - с 879 по 912г. 4. год. Битвы на реке Калке. -31 мая 1223 года
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