Разложите квадратный трехчлен 6x^+ 7x-5 на линейные множители.
Алгебра
Разложите квадратный трехчлен 6x^+ 7x-5 на линейные множители.
Ответ(ы):
Гость:
6x²+7x-5=0 D=49-4*6*(-5)=49+120=169 √D=+-13 x1=-7-13/12=-5/3 x2=-7+13=0,5 по формуле a(x-x1)(x-x2) преобразовываем: 6(x+5/3)(x-0,5)=0
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