Разложите на множитель a²+7a-30

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В математике существует такое правило как разложение квадратного трехчлена на множители, выглядит это таким образом: а(х-х1)(х-х2), где х1 и х2 - корни квадратного уравнения. Через дискриминант найдем корни уравнения: а1= 3, а2 =-10, подставим данные корни в трехчлен, 1*(а-3)(а+10)