Соедини половинки слов . напиши получившиеся слова. se nt lig co in ht ar noi wo poi rd pe
Английский язык
Соедини половинки слов . напиши получившиеся слова. se nt lig co in ht ar noi wo poi rd pe
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