СРОЧНО!!!!!!! к раствору с массовой долей гидроксида натрия 5% добавили избыток раствора сульфата меди 2 при этом образовался осадок массой 4,9 определите массу исходного раствора щелочи

Химия
СРОЧНО!!!!!!! к раствору с массовой долей гидроксида натрия 5% добавили избыток раствора сульфата меди 2 при этом образовался осадок массой 4,9 определите массу исходного раствора щелочи
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