Помогите, пожалуйста. Я ничего не понимаю в логарифмах. Логарифм по основанию 6 числа (8-X) = логарифм по основанию 36 числа 9

Алгебра

Помогите, пожалуйста. Я ничего не понимаю в логарифмах. Логарифм по основанию 6 числа (8-X) = логарифм по основанию 36 числа 9

Автор: Гость