Помогите, пожалуйста. Я ничего не понимаю в логарифмах. Логарифм по основанию 6 числа (8-X) = логарифм по основанию 36 числа 9

Алгебра
Помогите, пожалуйста. Я ничего не понимаю в логарифмах. Логарифм по основанию 6 числа (8-X) = логарифм по основанию 36 числа 9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Log 6 (8-x)= log 6^2 (3)^2; log 6 (8-x)= log 6 (3); 8-x=3; x=5
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