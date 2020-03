Переведите данный диалог между Хелен и ее мамой в косвенную речь. Обратите вниман??е на согласование времен. - Helen, what time is it? - It’s half past eight. - Is it time to get up? - Yes, it’s time to have breakfast. - ...

Английский язык

Переведите данный диалог между Хелен и ее мамой в косвенную речь. Обратите вниман??е на согласование времен. - Helen, what time is it? - It’s half past eight. - Is it time to get up? - Yes, it’s time to have breakfast. - OK. Go to the bathroom, wash your face and hands and clean your teeth. - Mum, now my face is clean and my teeth are white. Let’s have breakfast. - Sit down. This is your porridge and this is your tea and a sandwich. - I don’t want any porridge! - No, dear. You must eat porridge. And then you can play with your toys and go for a walk. - OK, Mummy. Thank you.

