Разложите на множители: 1) у²+8у+16 2) m²-14m+49 3) c²-20c+100
Алгебра
Разложите на множители: 1) у²+8у+16 2) m²-14m+49 3) c²-20c+100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(у+4)^2 2)(m-7)^2 3)(c-10)^2
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