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Разложите на множители 25у-у в третьей степени
Алгебра
Разложите на множители 25у-у в третьей степени
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25y-y^3=y(25-y^2)=y(5-y)(5+y)
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