Разложите на множители выражение: 1) (2a-3b)^2-a(2-a) 2) 3(a-2)^2-a(2-a) 3) 8(8-x)-3(x-8)^2 ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Разложите на множители выражение: 1) (2a-3b)^2-a(2-a) 2) 3(a-2)^2-a(2-a) 3) 8(8-x)-3(x-8)^2 ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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