Разложите на простые числа 4752

Математика
Разложите на простые числа 4752
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4752 = 2 * 2376 = 2 * 2 * 1188 = 2*2*2*594 = 2*2*2*2*297=2*2*2*2*3*99=2*2*2*2*3*3*3*11 
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