Разложите по разрядам числа:706020,31894,50050,44444444 Помогите,прошу..(
Математика
Разложите по разрядам числа:706020,31894,50050,44444444 Помогите,прошу..(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
706020=700000+6000+20 31894=30000+1000+800+90+4 50050=50000+50 44444444=40000000+4000000+400000+40000+4000+400+40+4
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