Разность двух внутринних односторонних углов при пересечении двух параллельных ??рямых секущей равна 50 градусов . Найдите эти углы . помогите очень надо.
Алгебра
Разность двух внутринних односторонних углов при пересечении двух параллельных ??рямых секущей равна 50 градусов . Найдите эти углы . помогите очень надо.
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