Разность двух внутринних односторонних углов при пересечении двух параллельных ??рямых секущей равна 50 градусов . Найдите эти углы . помогите очень надо.

Алгебра

Разность двух внутринних односторонних углов при пересечении двух параллельных ??рямых секущей равна 50 градусов . Найдите эти углы . помогите очень надо.

Автор: Гость