Разность градусных мер внутренних односторонних углов, образованных при пересеч??нии двух параллельных прямых и секущей, равна 60 градусов.Вычислите градусные меры этих углов.

Геометрия
Разность градусных мер внутренних односторонних углов, образованных при пересеч??нии двух параллельных прямых и секущей, равна 60 градусов.Вычислите градусные меры этих углов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала назовём углы. Пусть они будут а и b. Мы знаем, что а+b=180 градусов Тогда а-b=60 градусов. а=60 градусов, значит b=120 градусов.
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