Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти произведение удвоенного второго числа и половины первого числа. А) 33 Б) 18 В) 4 Г) 24
Математика
Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти произведение удвоенного второго числа и половины первого числа. А) 33 Б) 18 В) 4 Г) 24
Ответ(ы):
Гость:
пусть одно число х, тогда:х+ (х-8) = 142х = 22х = 11 одно число11 - 8 = 3 другое(2*3)(11/2)= 6* 5,5=33
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