Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти произведение удвоенного второго числа и половины первого числа. А) 33 Б) 18 В) 4 Г) 24

Математика

Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти произведение удвоенного второго числа и половины первого числа. А) 33 Б) 18 В) 4 Г) 24

Автор: Гость