Разобрать глагол заревёт как часть речи

Русский язык
Разобрать глагол заревёт как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гл. Настоящее время, 1 спряжение
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