Разобрать по членам предложения Занятие в школе,согласно расписанию,начинаются в 8 тура.

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Разобрать по членам предложения Занятие в школе,согласно расписанию,начинаются в 8 тура.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Занятие(ия, наверное) - подлежащееначинаются- сказуемоев школе- дополнениесогласно расписанию- дополнениев восемь- обстоятельствоутра- дополнение

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