Разобрать по членам предложения Занятие в школе,согласно расписанию,начинаются в 8 тура.
Русский язык
Разобрать по членам предложения Занятие в школе,согласно расписанию,начинаются в 8 тура.
Ответ(ы):
Гость:
Занятие(ия, наверное) - подлежащееначинаются- сказуемоев школе- дополнениесогласно расписанию- дополнениев восемь- обстоятельствоутра- дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Растения при фотосинтезе Выделяют крахмал, откуда в картофеле много крахмала, если его клубни находятся под землей.
Математика
Математика