Разобрать по составу слова доброго

Русский язык
Разобрать по составу слова доброго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ д о б р о г'о ] 3 слога. 7зв 7 б
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