Найдите значение выражения 9,6/(10,2-2,2)
Математика
Найдите значение выражения 9,6/(10,2-2,2)
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1) 10.2-2.2=8 2) 9.6/8=(96/10)/8=96/80=1,2
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