Решите уравнение 3X2 - X - 4=0 в ответе укажите больший из его корней
Алгебра
Решите уравнение 3X2 - X - 4=0 в ответе укажите больший из его корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2 - x - 4 = 0 D = b^2 - 4ac = 1 + 48 = 49 = 7^2 x1 = ( 1 + 7) / 6 = 8/6 = 4/3 x2 = ( 1 - 7) / 6 = - 1 Ответ: больший из корней x1 = 1целая 1/3.
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