Как раздилить слова для переноса дорога
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Как раздилить слова для переноса дорога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, не раздИлить, а раздЕлить. Во-вторых до-ро-га.
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