Ребята помогите решить математику

Математика
Ребята помогите решить математику
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм < 100 см 3  дм < 50 см 1м> 90  см 40 см>3 дм 6 дм< 70 см 10 дм = 100 см
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