Какие суждения характерны для западничества?
История
Какие суждения характерны для западничества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Россия должна развиваться по пути запада 2) введение конституции 3) просвещение - выше религиозных догм 4) проведение реформ мирным путем 5) отмена крепостного права.
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