Можно пожалуйста коротко и ясно Буду очень благодарна + хорошие баллы
Литература
Можно пожалуйста коротко и ясно Буду очень благодарна + хорошие баллы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д.С. Лихачёв отводит русской литературе значительную роль в осознании необходимости единства русской земли. Он пишет: «...когда в результате Калкской битвы и нашествия орд Батыя были потеряны не только единство Русской земли, но и независимость разрозненных русских княжеств, сознание единства всей Русской земли стало ещё острее ощущаться в литературе. Бессознательным выражением русского единства стал единый на всей территории Русской земли русский язык, а сознательным — вся русская литература. «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского», цикл рязанских повестей и особенно русские летописи напоминали о былом историческом единстве Русской земли и тем самым как бы призывали вновь обрести это единство и независимость».
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