ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ ОЧЕНЬ ПРОШУ

Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ ОЧЕНЬ ПРОШУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9 11/16+4 3/16- 2 2/16=13 14/16- 2 2/16=(13-2)+(14/16-2/16)=11+12/16=11 12/16 можно сократить до 11 3/4 2)15 7/10+2 2/10-4 1/10=17 9/10-4 1/10= 13 8/10 можно сократить до 13 4/5
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