Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.

Русский язык
Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ветке, на ветви - это правильный ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
20 кг раствора содержит1,5 раза больше воды, в растворе ? а) сколько кг воды растворе? б) Какого концентрация растворе?
Ответить
Математика
Ввполните дейстия 8/31 -5/31+12/31
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста как пишется вырчит или вирчит или совсем по другому
Ответить
Биология
Сетчатое скопление нервных волокон в составе соматических и вегетативных нервы образуют: А нервные узлы; Б нервное сплетение; В лимбическую с...
Ответить
Информатика
Возле школы растут шесть деревьев:сосна,береза,липа,тополь,ель,клен.Какое из них самое высокое,самое низкое? Если береза ниже тополя ,липа выше кле...
Ответить