Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.

Русский язык

Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.

Автор: Гость