Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.
Русский язык
Какая пара слов является однокоренными? играть,играет. тебе,от тебя. низний,низкая. на ветке,на ветви.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ветке, на ветви - это правильный ответ.
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