Сетчатое скопление нервных волокон в составе соматических и вегетативных нервы образуют: А нервные узлы; Б нервное сплетение; В лимбическую систему; Г ретикулярную формацию.

Биология

Сетчатое скопление нервных волокон в составе соматических и вегетативных нервы образуют: А нервные узлы; Б нервное сплетение; В лимбическую систему; Г ретикулярную формацию.

Автор: Гость