Решение пожалуйста √7-㏒₂x² + ㏒₂x⁴ gt;4
Алгебра
Решение пожалуйста √7-㏒₂x² + ㏒₂x⁴ gt;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение √7- ㏒₂x² + ㏒₂x⁴ > 4 ОДЗ: x > 0 √7- 2*㏒₂x + 4*㏒₂x > 4 2*㏒₂x > 4 - √7 ㏒₂x > (4 - √7)/2 x > 2^(4 - √7)/2
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