Помогите пожалуйста как пишется вырчит или вирчит или совсем по другому
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Помогите пожалуйста как пишется вырчит или вирчит или совсем по другому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ворчит? или фырчит?
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