Ввполните дейстия 8/31 -5/31+12/31
Математика
Ввполните дейстия 8/31 -5/31+12/31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 15/31:) На знаменатель пока не обращаешь внимания,т.к он одинаковый у всех трех дробей,следовательно 8-5+12=15.Далее записываешь это в числитель,а знаменатель также 31))
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