20 кг раствора содержит1,5 раза больше воды, в растворе ? а) сколько кг воды растворе? б) Какого концентрация растворе?

Математика

20 кг раствора содержит1,5 раза больше воды, в растворе ? а) сколько кг воды растворе? б) Какого концентрация растворе?

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