20 кг раствора содержит1,5 раза больше воды, в растворе ? а) сколько кг воды растворе? б) Какого концентрация растворе?
Математика
20 кг раствора содержит1,5 раза больше воды, в растворе ? а) сколько кг воды растворе? б) Какого концентрация растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть R - коэффициент пропорциональности. Тогда 1,5R - кол-во воды в растворе. Т.к. раствора всего 20 кг. имеем уравнение: R +1,5R = 20 2.5R = 20 R = 20 / 2.5 R = 8 кг. (ответ А) 2) 60% раствора содержит вода (ответ Б)
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