Какие органы иннервируют вегетативную нервную систему? сердце, желудок, сосуды, п??чки, мышцы руки, мышцы лица?
Биология
Какие органы иннервируют вегетативную нервную систему? сердце, желудок, сосуды, п??чки, мышцы руки, мышцы лица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце и сосуды они,....
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