Какие органы иннервируют вегетативную нервную систему? сердце, желудок, сосуды, п??чки, мышцы руки, мышцы лица?

Биология
Какие органы иннервируют вегетативную нервную систему? сердце, желудок, сосуды, п??чки, мышцы руки, мышцы лица?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце и сосуды они,....
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